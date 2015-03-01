У Чечні п'ятеро російських військових отримали поранення внаслідок вибуху

П'ятеро військовослужбовців внутрішніх військ МВС РФ отримали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої в лісовому масиві Урус-Мартанівського району Чечні і доставлені в лікарню, їхній стан стабільний, повідомляє РИА Новости із посиланням на джерело у правоохоронних органах Чечні.

Читайте такожРосія розгорнула масштабні військові навчання біля кордонів Естонії та Латвії

"Поранених евакуювали з лісу до міста, вони перебувають у лікувальному закладі, стан стабільний", - зазначив співрозмовник видання.

Військові отримали осколкові поранення.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за інформацією Інформаційного спротиву «козаки» на Донбасі обстріляли спецзагін внутрішніх військ РФ, є загиблі.