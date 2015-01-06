«Козаки» на Донбасі обстріляли спецзагін внутрішніх військ РФ, є загиблі - ІС

Про це повідомляє керівник «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук в Facebook.

«Зафіксований раніше групою ІС артилерійський підрозділ одного з так званих «козацьких» формувань, що перекидався в район Луганська (батарея - 6 гаубиць Д-30), відкрив вогонь по розташуванню спеціального загону Внутрішніх військ МВС РФ. Обстріл викликав паніку серед російських військовослужбовців. Є загиблі і поранені», - повідомляє Тимчук.

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За інформацією ІС, «козачі» бандформування, які діють у смузі Алчевськ-Стаханов, приведені в «постійну бойову готовність» у зв'язку з планами керівництва «ЛНР» взяти під свій контроль цей район.

Раніше повідомлялося, що в Антрациті та Красному Лучі Луганської області місцеві бойовики і «козаки» ведуть збройну боротьбу за владу. У містах фіксуються факти збройної боротьби за владу між бойовиками так званого "всевеликого війська донського" і терористами «ЛНР».