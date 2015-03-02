Данія і Швеція розширять військову співпрацю через агресію Росії

За словами міністра оборони Швеції Пітера Хултквиста, пропозиції щодо цього співробітництва мають бути підготовлені до кінця березня, повідомляє "ЕвроПравда" з посиланням на видання Рolitiko.dk.

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За інформацією ЗМІ, рівень співпраці буде суттєво підвищено, мова йде не лише про обмін конфіденційною інформацією, а й про спільне використання країнами ВМС і ВПС один одного, спільне використання повітряних і морських баз для навчань та інших цілей.

"Мова йде про те, щоб отримати більш широкий доступ до територіальних вод і повітряного простору один одного", - сказав Пітер Хултквист.

При цьому в Швеції не приховують, що причиною цього є агресія Росії в Україні і збільшення російської активності поблизу кордонів Швеції і Данії.

При цьому данський уряд ще не дав офіційних коментарів з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, збройні сили Норвегії будуть реструктуровані для підвищення їх реакції у відповідь на зростання російської агресії.