Чехія заперечує, що перепродає Росії американську зброю

Як заявив фахівець відділу комунікації та маркетингу міністерства Мірослав Кінчл, до Росії "були передані лише одиниці озброєння, причому у відповідності до постанов Європейської ради", і "в жодному разі не йдеться про порушення ембарго", передає "Радіо Свобода".

На легальності торговельних контрактів на продаж зброї Росії, зокрема, тих, які стосуються мисливської зброї, також наголосив президент чеської Асоціації оборонної й захисної промисловості Їржі Гінек. "Якщо ці договори ми підписали перед днем виголошення ембарго (1 серпня 2014 року – ред.), наш уряд не має законної підстави зупинити цей експорт. Експорт цього озброєння, призначеного передусім для цивільних цілей, керується зовсім іншим законодавством, там навіть мовиться про те, що не можна його оцінювати з міжнародно-політичної позиції", – заявив Гінек.

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Нагадаємо, днями польський щоденник Rzeczpospolita повідомив, що має документи про перепродаж до Росії сотень одиниць найсучаснішої стрілецької зброї зі США й Німеччини, офіційно як мисливської, а також боєприпасів до неї через посередників у Чехії всупереч ембарго ЄС. За даними газети, ті американські й німецькі автомати і пістолети, які постачаються до Росії, використовують елітні сили спецпризначення багатьох західних країн.

У середині лютого чеські засоби інформації повідомили, що Міністерство промисловості і торгівлі Чехії скасувало експортні ліцензії кількох чеських компаній, які продавали певні неуточнені озброєння до України до кінця минулого року. При цьому з серпня минулого року ЄС скасував ембарго на постачання до України певних озброєнь, що було накладене ще за влади Віктора Януковича.