Путін назвав вбивство Нємцова в центрі столиці ганьбою для Росії

Президент РФ Володимир Путін назвав ганьбою для Росії вбивство російського політика Бориса Нємцова.

Як передає подієвий кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні колегії МВС РФ.

”Найсерйознішу увагу слід приділити резонансним злочинам, у тому числі і з політичним підґрунтям. Потрібно звільнити нарешті Росію від ганьби і трагедій на зразок тієї, яку ми зовсім недавно з вами пережили і бачили, маю на увазі зухвале вбивство Бориса Нємцова прямо в центрі столиці”, - сказав Путін.

Читайте такожНавальний звинуватив Путіна у вбивстві Нємцова

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в ніч на 28 лютого 2015 року в Москві, під стінами Кремля. Невідомий чотири рази вистрілив у політика. Від поранень він помер на місці.

В інтерв`ю від 10 лютого Нємцов заявив про побоювання, що президент Росії Володимир Путін ”замовить” його за опозиційні висловлювання.

Вбивство Нємцова сталося за день до опозиційного маршу ”Весна”, запланованого на 1 березня.

Читайте такожКолишній заступник голови уряду РФ боїться, що стане наступним після Нємцова - Bild

Лідери країн ЄС і США засудили вбивство Нємцова і заявили, що чекають від РФ повного і прозорого розслідування його загибелі. Як заявив держсекретар США Джон Керрі, загибель Нємцова позначиться на Росії і світові.

У Росії вину за смерть Нємцова представники громадськості і опозиціонери покладають саме на президента Путіна.