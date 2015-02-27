Reuters: Китайський дипломат вперше відкрито підтримав РФ у конфлікті в Україні

Китайський дипломат Цу Синь закликав Захід "залишити спроби грати з нульовою сумою" (коли з двох конфліктуючих сторін тільки один переможець - ред.) проти Росії.

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Він також назвав коренем конфлікту в Україні "гру" між Росією та західними країнами, включаючи США і Євросоюз. Більш того, китайський дипломат з Брюсселя висловив упевненість, що українська криза була посилена якоюсь "зовнішньою інтервенцією" західних країн в Україну, що стало "попередженням" для Москви у "нечесній поведінці" з боку Заходу, пише ZN.

Такі коментарі з боку китайського дипломата стали незвично відкритим проявом підтримки Китаєм Росії в її зовнішньої політики, зазначає Reuters. Хоча Китай і Росія сходяться в поглядах з багатьох міжнародних питань, офіційні представники Китаю настільки відкрито і публічно ще не підтримували Росію в українському питанні, додає агентство.

У той же час, центральний Пекін продовжує бути обережним в підходах між протистоянням Росії і Заходу щодо майбутнього України, декларативно не приєднуючись ні до одного з ключових гравців. Більш того, негласно підтримуючи Росію на засіданнях Радбезу ООН і посилаючись на складне історичне минуле" східних регіонів України та Криму, Китай оголошує про підтримку територіальної цілісності України і намір продовжувати "дружнє співробітництво" з Україною.

Також представник Китаю в Брюсселі дозволив собі окремо дорікнути США, посилаючись на нібито їх ослаблення країни.

"США не хочуть визнати, що їх присутність у світі слабшає, але факт в тому, що їх ресурси обмежені, і Штатам буде досить складно утримувати свій вплив у міжнародних подіях", - вважає Синь.