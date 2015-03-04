Джихадисти напали на штаб-квартиру розвідслужб в Сирії

20:47, 04 березня 2015
Світ
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Десятки повстанців і співробітників служб безпеки Сирії були вбиті в результаті нападу на штаб-квартиру розвідслужби в Алеппо.

REUTERS

Про це повідомляють правозахисники, передає Бі-бі-сі. Безпосередньо перед атакою спрацював вибуховий пристрій біля тунелю, розташованого біля офісу розвідслужби військово-повітряних сил Сирії.

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За даними базованого в Лондоні Сирійського центру зі спостереження за правами людини, напад вчинили джихадисти.

Алеппо залишається розділеним з 2012 року: одну частину міста контролюють урядові війська, іншу - бойовики.

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