Джихадисти напали на штаб-квартиру розвідслужб в Сирії
20:47, 04 березня 2015Світ
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Десятки повстанців і співробітників служб безпеки Сирії були вбиті в результаті нападу на штаб-квартиру розвідслужби в Алеппо.
REUTERS
Про це повідомляють правозахисники, передає Бі-бі-сі. Безпосередньо перед атакою спрацював вибуховий пристрій біля тунелю, розташованого біля офісу розвідслужби військово-повітряних сил Сирії.
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За даними базованого в Лондоні Сирійського центру зі спостереження за правами людини, напад вчинили джихадисти.
Алеппо залишається розділеним з 2012 року: одну частину міста контролюють урядові війська, іншу - бойовики.
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