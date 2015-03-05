Не менше 24 пасажирів постраждали під час аварійної посадки літака в аеропорту Нью-Йорка

Більшість постраждалих отримали незначні травми, троє доставлені в лікарню, повідомляє ТАСС з посиланням на місцеву владу.

Літак McDonnell Douglas MD-88, на борту якого перебувало 127 пасажирів і п'ять членів екіпажу, летів до Нью-Йорка з Атланти (штат Джорджія). Під час посадки він викотився за межі злітно-посадкової смуги (ЗПС) і вдарився носовою частиною об землю. При цьому літак пробив огорожу і зупинився всього в декількох метрах від затоки, поруч з якою розташований аеропорт.

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Причиною інциденту, ймовірно, стали складні погодні умови: у мегаполісі вже протягом декількох годин йде сильний сніг, і на ЗПС могла утворитися ожеледь. В даний час проводиться огляд авіалайнера. За попередніми даними, у літака зламана передня стійка шасі і пошкоджені крила. Крім того, з одного з паливних баків стався витік пального.

Федеральне авіаційне управління США прийняло рішення тимчасово закрити аеропорт. Поки що всі рейси відправляються в інші повітряні гавані, які обслуговують Нью-Йорк. Розпочато розслідування інциденту.