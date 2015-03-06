Китай планує запустити у космос власну орбітальну станцію
Китай планує запустити в космос власну орбітальну станцію в 2018 році, повністю її буде розгорнуто до 2022 року
Про це заявив генеральний конструктор програми створення китайських космічних станцій Чжан Бонань, передає ТАСС.
Передбачається, що станція буде складатися з декількох модулів, у яких будуть працювати китайські та іноземні космонавти, розповів він.
Наразі китайські конструктори займаються розробкою систем життєзабезпечення для майбутньої станції, зокрема обладнання для регенерації кисню і води.
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За словами Чжан Бонаня, відповідні технології вже були випробувані на жилому модулі "Тяньгун-1" ("Небесний палац-1"), який запустила КНР і який наразі знаходиться на орбіті. Їхні випробування продовжаться в цьому і наступному році.