Міноборони Німеччини: ЄС потребує власної армії

За її словами, загальноєвропейські збройні сили дозволять зміцнити європейську політику у сфері безпеки в тлі криз, подібних до української, пише Росбалт.

Глава німецького оборонного відомства також зазначила, що реалізація такого проекту потребує часу, і швидко не вдасться здійснити. У той же час вона висловила упевненість в тому, що передача національного суверенітету Євросоюзу у військових питаннях цілком доцільна. Як приклади успіху подібних проектів вона навела Шенгенську угоду і загальноєвропейський ринок праці.

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Дер Ляєн відзначила, що НАТО потребує "сильнішого європейського профілю". Багатонаціональне співробітництво в Європі - це "шлях до майбутнього", резюмувала міністр.