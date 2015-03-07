В ЄС задумалися над поліпшенням відносин з Білоруссю

Про це після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в суботу, 7 березня, заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс, повідомляє агентство dpa.

Латвія з початку цього року головує в ЄС.

"Ми бачимо можливість розширити і поглибити відносини з Білоруссю, незважаючи на те що, звісно, є деякі невирішені питання", - наголосив Рінкевічс.

За інформацією анонімного джерела в дипломатичних колах ЄС, атмосфера між Мінськом та Брюсселем стає "більш позитивною", зважаючи на звільнення політв’язнів, початок переговорів щодо безвізового режиму та "важливу роль" Білорусі в урегулюванні української кризи.

"Ми цінуємо їхні зусилля", - підкреслив співрозмовник агентства.

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Як зазначає Німецька хвиля, відносини з Білоруссю переглядають перед запланованим на травень самітом ЄС у Ризі, на який будуть запрошені представники країн "Східного партнерства", у тому числі Білорусі та України. Чи запрошуватимуть на саміт білоруського президента Лукашенка, якому заборонено в’їзд до ЄС, буде вирішуватися у найближчі місяці, повідомило агентству джерело.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську відбулися кілька раундів переговорів як на рівні контактної групи за участі представників України, Росії та ОБСЄ, а також саміт на рівні керівників держав "нормандської четвірки". У столиці Білорусі були підписані, зокрема, так звані Мінські домовленості, покликані врегулювати конфлікт на Донбасі.