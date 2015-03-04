ЄС до 2020 року виділить на політику сусідства 15,4 млрд євро

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає "ЄвроПравда". Передбачається, що фінансування буде виділено 16 країнам-партнерам.

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Так, європейська політика сусідства включає в себе Україну, Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданію, Ліван, Лівію, Марокко, Палестину, Сирію, Туніс, Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Грузію і Молдову.

"Новий інструментарій європейського сусідства з бюджетом 15,4 млрд євро в період 2014-2020 років, передбачає основну частину фінансування для 16 країн-партнерів європейської політики сусідства. При цьому використовується гнучкий підхід у фінансуванні на основі прогресу окремих країн в русі до демократії і поваги прав людини", - йдеться в повідомленні.

Метою програми є підтримка партнерів у проведенні реформ на шляху до демократії, верховенства права та прав людини; сприяння економічному розвитку у співпраці з неурядовими організаціями.

Крім того, метою європейської політики сусідства є зміцнення співпраці у сфері політики та безпеки, з метою підтримки економічного і соціального розвитку, створення і зростання кількості робочих місць, торгівлі і розширення співпраці в інших секторах.