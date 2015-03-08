Міноборони Німеччини підтримує ідею створення єдиної армії ЄС

Про це заявила міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk, передає "Апостроф".

Читайте такожНімеччина планує збільшити витрати на оборону через "нестабільність в світі""Через 70 років після Другої світової війни мир у Європі, Європейський союз стоїть на твердій основі, і ми крок за кроком встановлюємо альянси між країнами, особливо в політиці безпеки. За таким "переплетенням" армій з перспективою коли-небудь мати європейську армію, на мою думку, майбутнє", - сказала вона.

Росія більше не є партнером ЄС, але "нам слід звертати увагу на те, щоб Росія не стала нашим ворогом. Ми хочемо вирішувати наші проблеми за столом переговорів, але при цьому ми хочемо захисту міжнародного права та прав людини, які, наприклад, порушуються в Україні", - зазначила міністр.

Як повідомляв УНІАН, голова Єврокомісії закликав до створення загальної європейської армії. На його думку, створення спільних європейських збройних сил покаже всьому світу, що між країнами ЄС ніколи не буде війни.