Колишній прем'єр Японії поїде в Крим всупереч запереченням Токіо

Як повідомляє японське інформаційне агентство Кіодо, колишній прем'єр має намір дізнатися, що думають жителі півострова з приводу анексії Криму Росією, передає Бі-бі-сі.

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Візит Юкіо Хатоями в Крим триватиме з вівторка по четвер, повідомляє агентство з посиланням на джерело в оточенні політика.

Японська влада побоюється, що Кремль може використати візит колишнього прем'єра для виправдання анексії півострова.

Токіо раніше заявляв, що Росія порушила міжнародне право, в односторонньому порядку приєднавши Крим.