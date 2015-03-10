Колишній прем'єр Японії поїде в Крим всупереч запереченням Токіо
07:44, 10 березня 2015Світ
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Колишній прем'єр-міністр Японії Юкіо Хатояма має намір відвідати з візитом анексований Крим, незважаючи на заклики влади Японії відмовитися від поїздки.
REUTERS
Як повідомляє японське інформаційне агентство Кіодо, колишній прем'єр має намір дізнатися, що думають жителі півострова з приводу анексії Криму Росією, передає Бі-бі-сі.
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Візит Юкіо Хатоями в Крим триватиме з вівторка по четвер, повідомляє агентство з посиланням на джерело в оточенні політика.
Японська влада побоюється, що Кремль може використати візит колишнього прем'єра для виправдання анексії півострова.
Токіо раніше заявляв, що Росія порушила міжнародне право, в односторонньому порядку приєднавши Крим.
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