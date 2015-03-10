ЗМІ: вбивство Нємцова зіштовхнуло лобами дві опори Кремля - силовиків і "кадировців"

Про це йдеться в статті Нової газети.

За даними видання, ім'я організатора вбивства, вже відомо Володимиру Путіну - це такий собі Руслан.

"Звуть ймовірного організатора Руслан, звання - майор. Його прізвище відоме президенту, і саме його допитували в Грозному в понеділок, не допустивши витоку в пресу, але натякнувши, що близький родич Руслана - високопоставлений чеченський силовик", - говориться в матеріалі.

Читайте такожКадиров назвав підозрюваного у вбивстві Нємцова справжнім патріотом РосіїЗа даними газети, Руслан, як і основний обвинувачений у вбивстві Дадаєв, коли служив у батальйоні "Північ" і фігурував у кількох гучних справах - його дядька допитували у справі про зникнення в січні 2008 року кримінального авторитета і близького знайомого колишнього заступника директора ФСБ Руслана Атлангерієва, який був вивезений з Москви в Чечню в багажнику автомобіля, і у справі про вбивство депутата Руслана Ямадаєва.

На думку автора статті, зараз в Росії спостерігається конфлікт між двома опорами Кремля - чеченськими "патріотами Росії" Кадирова, які прагнуть знищувати "ворогів Росії", і силовиками ФСБ, СК, поліції, які неодноразово були змушені поступатися професійною етикою і відпускати спійманих вбивць з Чечні "на догоду політичній стабільності на Кавказі".