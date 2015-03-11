Столтенберг: США направляють три тисячі військових в Прибалтику

"США направляють 3 тисячі солдат і обладнання в балтійський регіон для проведення навчань", - сказав Столтенберг.

Він також повідомив, що НАТО планує восени провести найбільші за останні роки навчання у південному регіоні за участю близько 25 тисяч солдатів, повідомляє Росбалт.

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Нагадаємо, раніше глава МЗС Великобританії Філіп Хаммонд заявив, що НАТО забезпечить безпеку країн Балтії в разі загрози з боку Росії. За його словами, можлива агресія стосовно країн Балтії - це та "очевидна червона лінія", за яку НАТО не дозволить переступити. "У Росії про це знають", - зазначив Хаммонд.