Польські винищувачі піднялися на перехоплення російського літака над Балтикою
21:45, 16 січня 2015Світ
2645 0
Винищувачі МіГ-29 ВПС Польщі, що базуються на литовській авіабазі Шяуляй піднялися на перехоплення російського літака-заправник Іл-78, поміченого в небі над Балтійським морем.
Винищувачі Польщі підняті по тривозі / wikipedia.org
Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на агентство Bloomberg.
Польські літаки несуть чергування в рамках місії НАТО «Балтійський повітряний патруль» з 8 січня 2015 року.
Крім чотирьох польських МіГ-29, у Литві базуються також чотири винищувачі «Тайфун» ВВС Італії. Крім того, в ППО Прибалтики в даний час задіяні чотири винищувачі F-16 ВПС Данії, що базуються в Естонії.
Читайте такожМосква звинуватила НАТО в розхитуванні ситуації в Балтиці
Раніше завдання повітряного патруля виконували чотири машини, проте пізніше НАТО розширила свою присутність у Прибалтиці до 12 літаків. Загальне керівництво повітряним патрулем в даний час здійснюють італійські військові.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter