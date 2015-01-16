Польські винищувачі піднялися на перехоплення російського літака над Балтикою

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на агентство Bloomberg.

Польські літаки несуть чергування в рамках місії НАТО «Балтійський повітряний патруль» з 8 січня 2015 року.

Крім чотирьох польських МіГ-29, у Литві базуються також чотири винищувачі «Тайфун» ВВС Італії. Крім того, в ППО Прибалтики в даний час задіяні чотири винищувачі F-16 ВПС Данії, що базуються в Естонії.

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Раніше завдання повітряного патруля виконували чотири машини, проте пізніше НАТО розширила свою присутність у Прибалтиці до 12 літаків. Загальне керівництво повітряним патрулем в даний час здійснюють італійські військові.