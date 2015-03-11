Польща цього року витратить на оборону $8,4 млрд

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це сьогодні заявив президент країни Броніслав Коморовський у Варшаві.

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"(Витрати зросли) з 15 млрд, коли я був міністром оборони (2000-2001 роки), до 32 млрд злотих в цьому році", - сказав він, зазначивши, що події в Україні підтверджують правильність обраної стратегії польської влади, спрямованої на посилення обороноздатності країни.

Президент Польщі зазначив, що минулий рік через російсько-український конфлікт приніс "глибокі негативні зміни в питаннях безпеки не тільки Польської держави, але також регіону. "Ці зміни, на моє переконання, є постійними або щонайменше довготривалими", - сказав Броніслав Коморовський.

Він зазначив, що відповіддю поляків на цю ситуацію стало надання політичної підтримки Україні, спрямованої на збереження її суверенітету і територіальної цілісності, а також зміцнення східних рубежів НАТО і солідарності в Альянсі.

"Сьогодні ми можемо сказати, що негативний розвиток подій підтвердив правильність наших попередніх зусиль багато років тому, проявом яких стало прийняття сміливих рішень у справі модернізації армії", - сказав Броніслав Коморовський, зазначивши, що Польща, яка виділяє на оборону близько 2% ВВП, добре виглядає на тлі інших європейських держав, які зменшили ці витрати. У той же час він звернув увагу, що Російська Федерація витрачає на оборону 4% свого ВВП.