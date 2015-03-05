Порошенко і Меркель обговорили впровадження подальших санкцій щодо Росії
23:47, 05 березня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорили впровадження подальших санкцій щодо Росії і їх продовження до повного виконання Мінських домовленостей, зокрема відновлення контролю за українсько-російським кордоном.
Порошенко і Меркель обговорили впровадження подальших санкцій щодо Росії / УНИАН
Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, про це мова йшла під час телефонної розмови Порошенка та Меркель у четвер пізно ввечері.
Порошенко проінформував про ситуацію на Донбасі.
Співрозмовники також наголосили на необхідності збільшення кількості спостерігачів ОБСЄ та технічного оснащення місії для пришвидшення розгортання спостережних пунктів ОБСЄ на лінії зіткнення.
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Сторони також обговорили подробиці майбутнього візиту Президента України до Німеччини, який відбудеться у березні.
Впровадження санкцій проти Росії обговорили Порошенко та Меркель
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