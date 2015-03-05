Порошенко і Меркель обговорили впровадження подальших санкцій щодо Росії

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, про це мова йшла під час телефонної розмови Порошенка та Меркель у четвер пізно ввечері.

Порошенко проінформував про ситуацію на Донбасі.

Співрозмовники також наголосили на необхідності збільшення кількості спостерігачів ОБСЄ та технічного оснащення місії для пришвидшення розгортання спостережних пунктів ОБСЄ на лінії зіткнення.

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Сторони також обговорили подробиці майбутнього візиту Президента України до Німеччини, який відбудеться у березні.