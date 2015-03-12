Могеріні доручать скласти план протидії російським ЗМІ
Главі дипломатії Євросоюзу Федериці Могеріні доручать підготувати план інформаційної кампанії в рамках протидії російським ЗМІ при висвітленні конфлікту в Україні.
Про це йдеться в проекті доручення, підготовленій для саміту ЄС, повідомляють РИА Новости з посиланням на Reuters.
"Європейська рада пропонує Високому представнику (Могеріні)... підготувати до червня план дій щодо стратегічної комунікації в підтримку свободи ЗМІ та європейських цінностей", - цитує агентство чернетку документа.
Передбачається, що документ буде прийнято на саміті ЄС 19-20 березня, наступна зустріч європейських лідерів відбудеться у червні - саме до цього терміну Могеріні пропонується підготувати свою програму.
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Раніше Могеріні заявляла, що Євросоюз працює над стратегічною комунікацією, щоб протистояти пропаганді російською мовою" не тільки в регіоні східного партнерства або в Росії, але і в ЄС.
Крім того, міністри закордонних справ Естонії, Литви, Данії та Великобританії у спільному зверненні запропонували, щоб Євросоюз створив європейський телеканал, розрахований на російськомовних жителів спільноти. За створення подібного ТБ також виступила Україна.