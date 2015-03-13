Гітлер випробовував перші балістичні ракети на мешканцях Німеччини - The Times

Адольф Гітлер розпорядився вбивати німців за допомогою перших в історії балістичних ракет V2, щоб перевірити їх потужність. Про це свідчить документ часів Третього рейху, який наступного тижня виставлять на аукціон у Лондоні, повідомляє Росбалт із посиланням на The Times.

З'ясувалося, що перші прототипи ракет V2 були запущені на полігоні в місті Пенемюнде. Вони були націлені на міста і селища в Померанії. В результаті удару німецької "зброї відплати" загинули сотні німців і були знищені цілі квартали. При цьому безліч таких тестових запусків були зірвані, нерідко через саботаж.

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У документі також йдеться про те, що в 1944 році нацистська Німеччина планувала обстріляти ракетами V2 Лондон, Антверпен і Льєж. Атака повинна була відбутися у вересні, як тільки потрібну кількість ракет було б виготовлено.