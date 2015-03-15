Колишній прем'єр Японії повернувся до Токіо з анексованого Криму
Колишній прем’єр-міністр Японії Юкіо Хатояма повернувся в суботу, 14 березня, до Токіо, після скандального візиту до анексованого Криму.
Хатояма не спілкувався з журналістами, які чекали на його вихід в аеропорту Наріта, поблизу Токіо, повідомляє DW з посиланням на AFP.
Під час поїздки він назвав життя в анексованому Криму "щасливим" і критикував позицію японського уряду. "Кримчани живуть щасливим, мирним життям", - заявив Хатояма у розмові з журналістами у Сімферополі.
Таким чином, погляди колишнього політика йдуть урозріз з офіційною позицією влади, яка засудила анексію півострова з боку Росії. Японія також запровадила санкції проти Москви після анексії Криму.
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Хатояма відвідав Крим у вівторок, 10 березня, мотивуючи свою поїздку тим, що він хоче побачити життя людей на півострові власними очима. Таким чином він не дослухався до критики з боку японської влади, представники якої стверджували, що такий крок можуть сприйняти як легітимізацію анексії Криму.
Міністр закордонних справ Японії Фуміо Кісіда раніше у розмові із представниками ЗМІ стверджував, що уряд намагався відмовити колишнього голову уряду від поїздки до Криму. Однак колишній політик не дослухався до прохань.
Хатояма, якого вважають у Японії багатієм, обійняв посаду прем’єр-міністра у 2009 році, але вже за 9 місяців був вимушений піти у відставку через хаотичну політику. У 2012 році японський екс-прем'єр-міністр відвідав Іран. І тоді влада Японії виступала проти цього візиту.
Раніше УНІАН повідомляв, що колишній прем'єр-міністр Японії Юкіо Хатояма прибув з візитом в анексований Росією Крим.