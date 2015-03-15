Китай може відмовитися від політики однієї дитини
Китайська влада може піти шляхом пом'якшення жорстких правил планування сім'ї, що призведе до того, що всім китайським сім'ям буде дозволено мати двох дітей.
Виступаючи на прес-конференції, прем'єр Держради КНР Лі Кецян заявив, що уряд зважує всі "за і проти" цього рішення, передає російська служба Бі-Бі-Сі.
Китайська влада в 2013 році змінила правило "одна родина - одна дитина", дозволивши сім'ям мати двох дітей у випадку, якщо один із батьків був єдиною дитиною в сім'ї.
Читайте такожКіноринок Китаю вперше став найбільшим у світі"Політика однієї дитини" в Китаї до проведення реформи призводила до того, що більшість міських пар могли мати тільки одну дитини, а сільським родинам дозволялося мати двох дітей, якщо первістком була дівчинка.
Як повідомлялося, Китай упровадив політику однієї дитини на одну родину в 1970-і роки з метою стримати бурхливе зростання населення країни.
Зростання населення Китаю поступово сповільнюється, і до 2050 року більш як чверть населення країни становитимуть люди віком понад 65 років.
Першого відчутного результату політики однієї дитини Китай зазнав у 2013 році, зафіксувавши скорочення працездатного населення. З початку 2013 до початку 2015 року скорочення населення у працездатному віці становило 3,7 млн осіб.