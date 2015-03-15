Американські танки прибули до Литви
20:59, 15 березня 2015Світ
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На залізничну станцію Гайжюнай 15 березня прибула перша партія американської військової техніки, яку будуть використовувати на спільних навчаннях з литовськими військовими.
До Литви прибула партія американської військової техніки / delfi.lt
Про це пише Делфі.
"Техніка вже прибула, зараз йде відвантаження, техніку готують до відбуття на місце дислокації", - сказав BNS старший лейтенант сухопутних військ Литовської армії Андрюс Дилда.
Нова зміна американських військових, в якій близько 150 військових, доставить в Литву п'ять танків M1A2 Abrams. Ця та інша техніка буде дислокована в Рукле.
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Американські піхотинці в країнах Балтії та Польщі дислокуються з весни 2014 року.
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