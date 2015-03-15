Американські танки прибули до Литви

Про це пише Делфі.

"Техніка вже прибула, зараз йде відвантаження, техніку готують до відбуття на місце дислокації", - сказав BNS старший лейтенант сухопутних військ Литовської армії Андрюс Дилда.

Нова зміна американських військових, в якій близько 150 військових, доставить в Литву п'ять танків M1A2 Abrams. Ця та інша техніка буде дислокована в Рукле.

Читайте такожАмериканські танки Abrams прибудуть до ЕстоніїМіністр оборони Литви Юозас Олекас сказав, що присутність союзників у Литві - це "звістка для тих, хто може посягати на стабільність і мир в регіоні і для кого чужі цінності, які ми плекаємо протягом 25 років".

Американські піхотинці в країнах Балтії та Польщі дислокуються з весни 2014 року.