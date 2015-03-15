У США раніше судимий мільярдер заарештований за підозрою у вбивстві

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

71-річний бізнесмен був затриманий увечері 14 березня в Новому Орлеані. Зараз вирішується питання про його екстрадицію в Лос-Анджелес. Там він постане перед судом.

Дерста підозрюють у вбивстві його подруги Сьюзан Берман, скоєному в 2000 році.

Читайте такожКолишній зять президента Казахстану заарештований у Відні - ЗМІУ 2003 році він вже проходив по справі про вбивство, але був виправданий. Тоді його звинуватили у вбивстві сусіда - Морріса Блека. У суді було доведено, що Дерст діяв в рамках самооборони. Бізнесмен визнав себе винним за двома пунктами звинувачення і засуджений до п'яти років позбавлення волі. Через два з половиною роки він отримав дострокове звільнення, проте потім порушив його умови та вийшов з в'язниці у 2006 році.

Дерст - спадкоємиця багатомільйонного статку, що дістався йому від батька Семюеля Дерста, нью-йорского магната у сфері нерухомості.