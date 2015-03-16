Путін підняв по тривозі Північний флот Росії та ПДВ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони РФ, про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу в Національному центрі управління обороною Росії.

За словами міністра, до перевірки залучено 38 тисяч військовослужбовців, 3360 одиниць військової техніки, 41 корабель, 15 підводних човнів, 110 літаків і вертольотів.

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Раніше повідомлялося, що Росія проводить в прикордонному з Україною військовому окрузі навчання з застосуванням новітніх артилерійських систем. До навчань залучено близько 500 військовослужбовців, задіяно більше 100 одиниць озброєння і військової техніки.