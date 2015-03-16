Іран заявляє про розбіжності сторін у ядерних переговорах

Про це заявляє міністр закордонних справ Ірану Могаммад Джавад Заріф, передає Радіо Свобода.

Він зустрічався з державним секретарем США Джоном Керрі у швейцарській Лозанні, після чого іранська делегація вирушила до Брюсселя для переговорів із європейськими посадовцями.

Неназваний чільний представник США, зі свого боку, заявив, що Іран має піти на дуже непрості, але необхідні кроки, щоб дати відповіді на занепокоєння, які далі має світ із приводу ядерної програми Тегерана.

Читайте також Іран заявив, що переговори з США продовжаться 15 березняЗа словами цього представника, наразі не ясно, чи вдасться досягти загальної політичної домовленості щодо обмеження цієї програми в термін до кінця цього місяця, який встановили учасники переговорів.

Міжнародна спільнота й Іран вирішили минулого року, що до 31 березня мали б досягти постійної політичної домовленості щодо суперечливої іранської ядерної програми. Остаточну домовленість між шістьма провідними державами світу й Іраном, із технічними подробицями, мають укласти до 30 червня.

У світі підозрюють, що Іран намагається чи намагався таємно створити ядерну зброю. Іран заперечує це, але доказів суто мирного, як він заявляє, характеру його ядерної програми досі так і не надав.

Раніше повідомлялося, що заступник Державного секретаря США Ентоні Блінкен заявив про можливі негативні наслідки порушення Росією Будапештського меморандуму для переговорів з Іраном.

У 1994 році Україна відмовилася від третього за потужністю в світі ядерного арсеналу під гарантії збереження територіальної цілісності та суверенітету з боку США, Великобританії та Росії. У лютому 2014 року Росія порушила свої зобов'язання, окупувавши Крим та розв'язавши війну на Донбасі, яка забрала вже кілька тисяч людських життів.

Президент України Петро Порошенко у січні заявив на всесвітньому економічному форумі в Давосі, що внаслідок дій Росії Україна втратила контроль над 7% своєї території (сумарна площа окупованого Криму та підконтрольних російсько-терористичним військам районів двох східних областей).