ООН: Кількість жертв боїв на Донбасі наближається до 6 тисяч

Також, більше мільйона українців покинули свої будинки і стали внутрішніми переселенцями через події на Донбасі. Такі дані повідомляє Новое Время з посиланням на звіт ООН.

За даними ООН, з квітня 2014 року були вбиті щонайменше 5793 людини, в тому числі 63 дитини; понад 14,5 тисячі осіб, у тому числі 169 дітей отримали поранення.

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В ООН також повідомили розмір гуманітарної допомоги, яка на даний момент необхідна для України - розмір оцінюється в $316 млн, у той час як раніше ООН планувала передати допомогу постраждалим в Донбасі у розмірі $189 млн.

Раніше повідомлялося, що Україна запропонувала проведення в ООН негайної реформи для того, щоб Організація могла виконувати свої функції з підтримки миру в охоплених війною регіонах.

На дебатах в РБ ООН глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Російська Федерація грубо порушила суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.