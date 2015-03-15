Путін зізнався, що рік тому послав до Криму підрозділи ГРУ

В інтерв'ю авторам фільму про анексію Криму він зізнався, що в Крим для роззброєння українських частин були спрямовані сили ГРУ, повідомляє ТАСС.

"Щоб блокувати і роззброїти 20 тисяч осіб, добре озброєних, потрібен певний набір особового складу. І не просто за кількістю, але і за якістю. Потрібні були фахівці, які вміють це робити. Тому я дав доручення і вказівку Міністерства оборони, що тут приховувати, під виглядом посилення охорони наших військових об'єктів у Криму перекинути туди спецпідрозділи Головного розвідуправління і сили морської піхоти, десантників", - сказав він.

Читайте такожДоповідь Нємцова про Україну "Путін. Війна" хочуть опублікувати вже до середини квітняНагадаємо, 4 березня 2014 року на прес-конференції Путін, відповідаючи на питання журналіста, заявив, що люди у формі, які блокують українські військові частини в Криму, є "силами місцевої самооборони", які купили форму і зброю у воєнторзі.

Крім того, він окремо заявив, що Росія не має стосунку до підготовки "сил самооборони Криму".

Також Путін тоді (4 березня 2014 року) заявив, що варіант приєднання Криму до Росії "не розглядається". Проте, як повідомлялося раніше, у фільмі про анексію Криму Путін заявив, що рішення про анексію їм було оголошено у вузькому складі в ніч перед закриттям Олімпіади в Сочі 23 лютого: "Я всім моїм колегам (їх було четверо) сказав: "Ситуація розгорнулася таким чином на Україні, що ми змушені почати роботу щодо повернення Криму до складу Росії".