Остаточне політичне вирішення ситуації на Донбасі потребуватиме десятиліть - МЗС Німеччини

Якщо зусилля із припинення бойових дій в східній Україні виявляться успішними, то на остаточне політичне вирішення ситуації будуть потрібні десятиліття, або навіть більше.

Про це заявив глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє Європейска правда з посиланням на EurActiv.

"Якщо нам пощастить, якщо вдасться зупинити бойові дії, якщо нам вдасться домогтися політичного процесу, я не перебільшую, коли кажу, що це може зайняти роки або десятиліття, або навіть більше, для втілення політичного рішення", - сказав Штайнмаєр.

Що стосується відносин ЄС з Росією, Штайнмаєр сказав, що все залежить від того, чи буде "дотримання або порушення політичних процесів, чи будемо ми мати можливість відновити довіру, яка була зруйнована і добитися поліпшення відносин із Росією".

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Штайнмаєр також прокоментував повідомлення про те, що США вирішили поставити Україну зброї. За повідомленнями ЗМІ, демократична і республіканська партії домоглися консенсусу щодо поставок озброєння Києву.

Міністр сказав, що після його недавнього візиту в США, він сприймає такі повідомлення з недовірою.

"Я щойно повернувся із США, я провів три дні в Америці, я провів інтенсивні переговори з адміністрацією, також зустрівся з республіканцями і демократами. Ставлення (до поставок зброї. - Ред.) не таке, як повідомляють", - сказав Штайнмаєр.