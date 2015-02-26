Голова ОБСЄ закликав до припинення бойових дій на Донбасі
08:57, 26 лютого 2015Політика
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Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич закликав до припинення бойових дій на Донбасі і негайного відведення важких озброєнь від лінії розмежування.
Фото: Facebook ОБСЄ
Про це повідомляє радіо "Свобода" з посиланням на сайт ОБСЄ. Івіца Дачич привітав виражену міністрами закордонних справ України, Франції, Німеччини і РФ на зустрічі в Парижі 24 лютого прихильність "повного здійснення пакету заходів, погоджених у Мінську".
Івіца Дачич також взяв до уваги останні повідомлення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
Раніше на цьому тижні голова цієї місії Ертугрул Апакан заявив, що сторони конфлікту на Донбасі досі не надали інформацію про важке озброєння і плани його відводу, як це передбачають мінські домовленості.
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