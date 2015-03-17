ЗМІ: Росія перекидає ракети "Іскандер" в Калінінградську область

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в оборонному відомстві Росії.

"Сухопутне угруповання на Балтиці буде посилене ракетними комплексами "Іскандер" Західного військового округу, доставку яких здійснять великі десантні кораблі Балтійського флоту", - зазначило джерело.

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Крім цього, співрозмовник також додав, що для посилення кордонів в Арктиці в рамках перевірки здійснюється перекидання двох посилених полків і підрозділів спеціального призначення ВДВ.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня президент Росії Володимир Путін віддав вказівку на приведення з 08:00 за московським часом Північного флоту, окремих з'єднань Західного військового округу і ВДВ у повну бойову готовність.