В ЄС не задоволені військовими навчаннями Росії, але вони не вплинуть на санкції – МЗС Латвії

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Рінкевич сказав на прес-конференції по завершенню засідання Ради ЄС з внутрішніх питань.

„Я б не пов’язував навчання, які Росія зараз проводить в балтійському регіоні чи в Арктиці, з політикою санкцій. Санкції – це інструмент, щоб тиснути для виконання Мінських домовленостей, тиснути для стабільності на Сході України. Я не вірю, але, звичайно, це буде вирішувати Європейська Рада, що пізніше на цьому тижні буде обговорення щодо нових санкцій, чи будуть ухвалені нові рішення”, - сказав він.

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Рінкевич вважає, що такі дії Росії не „йдуть у напрямку, які можна назвати деескалацією ситуації в Європі”. „На жаль, я не бачу це як позитивні кроки, але ми не можемо пов’язувати політику санкцій, коли мова йде щодо невизнання Криму та ситуацію в Україні, з поточними навчаннями”, - наголосив він.

При цьому глава зовнішньополітичного відомства Латвії прогнозує, що так Росія буде поводити себе і в найближчому майбутньому. „Ми бачимо, що змінилися правила гри в ситуації безпеки в Європі. Ми повинні до цього пристосуватися. Ми побачимо такого роду навчання та демонстрацію сили і в майбутньому, але я скажу, що бачу ці питання, перш за все, через канали НАТО, а не ЄС”, - сказав Рінкевич.

Він також вважає, що дії НАТО в Балтійському регіоні та заходи щодо гарантій безпеки, „є відповідними”. „Ми не задоволені тим, що відбувається неподалік від наших кордонів. Всі навчання, які проводяться в Арктиці чи повідомлення, що Росія розміщує військове обладнання, яке пристосоване до атомної зброї в Криму, викликають занепокоєння, але я не скажу, що є безпосередня військова небезпека”, - додав міністр.