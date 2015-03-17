Росія для зняття санкцій повинна виконати чотири умови - британські експерти

Про це йдеться в огляді експертів британського Centre for European Reform, текст якого передано УНІАН.

У першу чергу Росія повинна уможливити відновлення повного контролю українською владою над кордонами та вивести за межі України незаконні збройні формування та зброю, в тому числі, своїх військових та техніку. Ці процеси повинні відбуватися під міжнародних наглядом.

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По-третє, на Донбасі мають пройти чесні та вільні вибори, згідно з українським законодавством та, по четверте, Росія повинна уможливити чесне розслідування катастрофи Малайзійського боїнга.

"Якщо стане очевидним, що Росія не співпрацює у справі втілення у життя Мінських домовленостей для того, аби врегулювати ситуацію західні лідери повинні почати обговорювати можливість санкцій для підтримки політики стримування", - написали експерти.

"Процвітаюча та демократична Росія була би найкращим варіантом для усіх; але до тих пір поки це не є досяжною ціллю агресивна та слабка Росія краща за агресивну та сильну Росію", - додали вони.