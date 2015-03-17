"Зелене" свято: у світі відзначають День святого Патрика (фото, відео)

Сьогодні, 17 березня, у світі відзначають День святого Патрика - культурне й релігійне ірландське національне свято. Символом цього дня є зелений колір.

З нагоди Дня святого Патрика Герцогиня Кембриджська Кетрін вручила Ірландському гвардійському полку букети конюшини, повідомляє Газета.ru з посиланням на The Daily Express. Урочиста церемонія відбулася в місті Олдершот. Вагітна герцогиня і її чоловік, принц Вільям, були почесними гостями заходу.

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У загальній складності на святковому параді були присутні близько 200 військових, в тому числі ветерани та кадети. Як нагадує газета, у 1901 році дружина Едварда VII, королева Олександра, стала першою високопоставленою представницею британської королівської сім'ї, яка вручила букети конюшини військовим.

У США до свята в зелений колір пофарбували навіть воду у фонтані перед Білим домом.