Протести біля штаб-квартири ЄЦБ у Франкфурті: поранені 88 поліцейських (фото)

Вісімдесят вісім співробітників поліції отримали поранення в результаті акції протесту у Франкфурті-на-Майні, заявила журналістам представник міської поліції Хессер Кошиг, передають РИА Новости.

"Вісім правоохоронців отримали поранення в результаті попадання каміння в голову, 80 людей отримали опіки, отруєння газом і інші пошкодження", - сказала Кошиг.

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В ході запеклих зіткнень поліції з протестувальниками проти курсу жорсткої економії десятки людей постраждали близько 350 осіб були заарештовані, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Демонстранти підпалили кілька машин, покришки та сміттєві баки і почали кидати каміння в поліцейських і пожежників біля будівлі нової штаб-квартири Європейського центробанку.

Заворушення почалися неподалік від концертного залу Alte Oper за кілька годин до офіційного відкриття нової будівлі ЄЦБ, яке повинно було супроводжуватися мирною акцією протесту.

Як передає Reuters, поліція застосувала водомети для того, щоб забезпечити вільний доступ до входу в штаб-квартиру, де порядок підтримують співробітники правоохоронних органів. Раніше повідомлялося, що протестуючі прорвали оточення біля будівлі ЄЦБ.

За даними Франс прес, близько 800 активістів прибули з Берліна, крім того, протестуючих привезли на 60 автобусах з 39 європейських країн.

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Несанкціонована акція розпочалась рано вранці. У місті повністю перекрито рух наземного транспорту, частково заблокована робота метрополітену, потяги на вокзалах затримуються. Магазини та банки працюють за скороченим розкладом, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Діловий квартал міста, де знаходиться штаб-квартира ЄЦБ, оточений протягом кількох днів. Порядок у місті забезпечують до 10 тисяч поліцейських.

Церемонія відкриття комплексу ЄЦБ, що складається з двох 185-метрових веж, повинна пройти в середу в присутності голови Банку Маріо Драгі і ще близько ста гостей.

Демонстранти виступають проти політики Європейського Центробанку зокрема і трійки міжнародних кредиторів (ЄЦБ, ЄК, МВФ) у цілому, що для країн, які користуються їх фінансовою підтримкою у кризовій ситуації, часто обертається економічною стагнацією і зростанням безробіття.

Співробітники Банку переїхали в новий будинок ще наприкінці минулого року. Вартість будівництва штаб-квартири склала 1,3 мільярда євро. Раніше частина працівників ЄЦБ займали орендовані офіси у висотці Eurotower, а інша частина персоналу розташовувалася в будівлі, яка зараз є частиною нового комплексу.