Бундестаг схвалив продовження програми допомоги Греції

Бундестаг Німеччини переважною більшістю голосів схвалив продовження екстреної фінансової допомоги Греції ще на чотири місяці. За допомогу Греції проголосували 542 депутата. 32 були проти, і ще 13 утрималися від голосування, передає BBC.

Перед голосуванням, міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле заявив, що мова йде "не про нові мільярди для Греції, і не про зміни програми [допомоги]".

Він підкреслив, що досягнута з Грецією домовленість, яку повинен був схвалити Бундестаг, лише дозволить Афінам успішно використовувати існуючу екстрену фінансову допомогу.

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Німеччина наполягає на тому, щоб уряд Греції значно скоротив державні витрати, і вимагає, щоб допомога Греції супроводжувалася жорсткими умовами.

Заяви деяких членів нового уряду Греції про необхідність додаткової допомоги, і про можливе припинення програми приватизації, викликали обурення в Німеччині.

Деякі депутати висловлювали скептицизм з приводу укладеної угоди з Грецією.

Дебати, що передували голосуванню, супроводжувалися вигуками і взаємними звинуваченнями, що демонструє той факт, що згідно з опитуваннями громадської думки, дві третини жителів Німеччини виступають проти нової угоди з Грецією.

Під час дебатів Вольфганг Шойбле сказав, що "німці, повинні зробити все можливе для збереження єдності Європи".

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У самій Німеччині дедалі гучніше лунають голоси тих, хто налаштований проти допомоги Греції. У четвер найпопулярніша в Німеччині газета Bild вийшла під заголовком "НІ". Підзаголовок свідчив: "Ніяких нових мільярдів жадібним грекам!".

Праві елементи правлячої Християнсько-демократичної партії Ангели Меркель вважають, що досягнута домовленість є потуранням Греції.

Однак депутати Бундестагу прийшли до висновку, що у них не було ніякого іншого вибору, крім як схвалити домовленість, оскільки розпад єврозони обійдеться Німеччині ще дорожче.

У Греції запропоноване продовження програми екстреної фінансової допомоги також викликало серйозне невдоволення в лавах правлячої партії СІРІЗА. Деякі звинувачують уряд прем'єр-міністра Алексіса Ципраса в тому, що він зрадив власним обіцянкам, зробленим під час передвиборної кампанії.