The Washington Post: М'язова пам'ять політики стримування Росії атрофувалася

Діяльність російського президента Володимира Путіна відродила проблеми, які були причинами створення НАТО.

На жаль, на цей раз Альянс не настільки рішучий, коли мова йде про боротьбу з російською загрозою. В адміністрації американського президента Барака Обами обговорюють політику щодо Росії, але є внутрішні суперечності, передає ZN.

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Обама коливається між бажанням стримати Росію і продовжити сподіватися на співпрацю з Москвою в ядерних переговорах з Іраном, а також у врегулюванні сирійської громадянської війни.

Заява російського президента Володимира Путіна в російському фільмі про Крим про те, що в минулому році він готовий був привести в бойову готовність ядерний арсенал, продемонструвала нову небезпеку виходу конфлікту в Україні з-під контролю. "Процес контролю над озброєннями, який допоміг стабілізувати холодну війну, тепер, здається, працює в зворотному напрямку", - пише автор статті.

Росія призупинила минулого тижня участь у ДЗЗСЄ. Москва також відмовилася від обговорення щодо будь-яких додаткових скорочень ядерної зброї. Найбільшу тривогу викликає порушення Росією Договору про ракети середньої і меншої дальності (РСМД).

Джиммі Картер попередив на слуханнях в Конгресі в минулому місяці, що Сполучені Штати будуть розглядати військові варіанти, якщо Росія не повернеться до дотримання Договору РСМД.

Автор статті підкреслює, що на тлі використання Путіним бойовиків у Східній Україні для ведення проксі-війни, виникає питання про готовність НАТО до ефективного реагування та про наявність політичної волі.

Тим більше, потрібно враховувати скорочення озброєння в Європі після холодної війни. "М'язова пам'ять політики стримування, здається, атрофувалася. З тих пір як НАТО піддавалося справжнім випробуванням, минуло так багато часу, що члени Альянсу, можливо, забули, що означає колективна самооборона", - резюмує автор.

Ключові країни НАТО, навіть всупереч декларованій загрозу міжнародній безпеці через агресію Росії в Україні, навпаки, продовжили скорочувати витрати на оборону.

Потім Великобританія і, за нинішніми даними, Німеччина, все ж вирішили збільшити військовий бюджет. Італія поки не заявляла про аналогічні плани. У той же час Росія має намір витратити 40% всього бюджету країни на фінансування силового блоку.