Ющенко: бути чи не бути Україні в НАТО?

«Питання бути чи не бути Україні в НАТО стоїть, за великим рахунком, у контексті - бути чи не бути українському суверенітету». На цьому наголосив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні в інтерв`ю провідним європейським виданням - британській бізнес-газеті The Financial Times, французькій газеті Le Monde та італійській газеті Corriere della Sera.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, відповідаючи на запитання щодо очікувань України від саміту НАТО в Бухаресті, Президент наголосив, що Україна сподівається на позитивний сигнал стосовно приєднання до Плану дій щодо членства в НАТО. «У мене немає сумніву, що ми отримаємо позитивний сигнал», - сказав він. Президент підкреслив, що бажання України приєднатися до НАТО - це бажання долучитися до найбільш дієвої на сьогодні системи колективної безпеки у світі. Водночас, це бажання розділити з усіма європейцями відповідальність за безпеку континенту.

Коментуючи на прохання кореспондента газети The Financial Times слова обраного президентом РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА про те, що ситуація можливого вступу Грузії та України до НАТО є «вкрай неприємною для європейської безпеки», В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що дискусія, яка ведеться за межами України щодо її євроатлантичних прагнень, «швидше за все, викликана не турботами про основи нашої національної безпеки, суверенітету». «Приєднання України до ПДЧ не несе загроз жодному нашому сусідові, в тому числі, Росії. Очевидно, мова йде про те, як і далі бачити Україну периферією, у якої не чітко сформульовані політичні суверенітети, де нація не має сучасної безпекової оборонної політики», - вважає Президент. «Переконаний, що у європейських народів наше устремління отримає повне сприйняття», - додав він.

«Питання бути чи не бути Україні в НАТО стоїть, за великим рахунком, у контексті - бути чи не бути українському суверенітету», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Інтерв`ю з Президентом України вийде в найближчих номерах видань.