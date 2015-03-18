ЗМІ: бойовики "Ісламської держави" змушують українських медиків лікувати поранених

Про це пише радіо "Свобода" з посиланням на світові ЗМІ. Повідомляється, що один з полонених, лікар з Узбекистану, розповів журналістам, що в обмін на безпеку від медиків вимагають залишитися в місті і лікувати поранених бойовиків.

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Наголошується, що 15 громадян України були в групі лікарів, які, за інформацією американського телеканалу CNN, чекали автобус. Той повинен був відвезти їх з Сирта в Тріполі. Під час штурму лікарні медиків взяв у полон загін з 30 бойовиків. Всього в групі було 20 лікарів-іноземців.

Лікарі планували покинути місто саме через погіршення умов безпеки.

Зараз контакт з лікарями підтримують представники української дипломатичної місії в Лівії. Дипломати також кажуть, що намагаються допомогти українським громадянам знайти безпечну можливість виїхати з країни.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня у коментарі прес-секретаря МЗС Євгена Перебыйноса інформувалося, що 15 українських лікарів у Лівії, які були викрадені озброєними особами, які пов'язані з так званою "Ісламською державою Іраку і Леванту", звільнені і повернені у місця їх попереднього перебування. Українські лікарі працювали в лівійській лікарні "Ібн Сіна".