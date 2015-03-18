НАТО має змінити стратегію у відповідь на військову доктрину Росії - Коморовський

Про це заявив президент Польщі Броніслав Коморовський після засідання Ради нацбезпеки, передає "Польське радіо".

"Це була б найкраща реакція, яку західний світ може вчинити у зв’язку зі зміною російської політики, яка є помітною від часу кризи в Україні", - сказав Коморовський.

На думку польського президента, у воєнній доктрині Росії, що її обговорювали члени РНБ є багато неоднозначних формулювань.

"Це викликає зрозумілу тривогу як Польщі так і всієї Європи" - підкреслив Коморовський.

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За його словами, особливо небезпечним є пункт доктрини, який дозволяє Росії втручання задля захисту російських громадян.

Президент Польщі нагадав, що у країнах Балтії є багато осіб з російським громадянством. Тривожним, на думку польського президента, є також інше формулювання про право до інтервенції в державі, яка веде політику, що суперечить російським інтересам.

Під час засідання РНБ Польщі її учасники обговорили також питання військових маневрів, які протягом останніх днів проходять в Росії.

Одним з елементів цих навчань має бути розміщення ракет "Іскандер" у Калінінградській області, що межує з територією Польщі.