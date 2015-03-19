Китай і Японія вперше за 4 роки мовчання почали переговори
09:23, 19 березня 2015Світ
431 0
Китай і Японія проводять перші за чотири роки переговори на рівні представників міністерств оборони та закордонних справ.
Переговорний процес було призупинено у 2011 році
Переговорний процес було призупинено в 2011 році у зв'язку з територіальною суперечкою через островів Сенкаку, які в китаї називають Дяоюйдао. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Крім того, в Пекіні незадоволені тим, що Токіо не готовий принести вибачення за свою агресію проти Китаю в роки Другої світової війни.
Читайте такожЯпонія направить війська до спірних островів у Східно-Китайському морі
При цьому обидві сторони підкреслюють, що для підтримки мирних відносин необхідний щирий діалог.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter