Китай і Японія вперше за 4 роки мовчання почали переговори

Переговорний процес було призупинено в 2011 році у зв'язку з територіальною суперечкою через островів Сенкаку, які в китаї називають Дяоюйдао. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Крім того, в Пекіні незадоволені тим, що Токіо не готовий принести вибачення за свою агресію проти Китаю в роки Другої світової війни.

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При цьому обидві сторони підкреслюють, що для підтримки мирних відносин необхідний щирий діалог.