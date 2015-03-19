В Латвію прибули американські бойові вертольоти Black Hawk
17:20, 19 березня 2015Світ
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Для участі у міжнародних навчаннях НАТО Operation Summer Shield XII в Латвію прибули американські вертольоти Black Hawk ("Чорні яструби").
Вертоліт Black Hawk / Вікіпедія
Ці машини не вперше з'являються на території Латвії, їх вже раніше використовували в ході міжнародних військових навчань, зазначає Росбалт за інформацією DELFI.
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UH-60 "Блек Хок" - американський багатоцільовий вертоліт. Поступив на озброєння армії США, замінивши знамениті "Хьюї" (Bell UH-1) часів В'єтнамської війни. До середини 90-х років минулого століття було збудовано понад 2600 вертольотів.
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