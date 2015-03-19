Влада Росії заговорила про небезпеку фінського націоналізму

Про це заявив секретар Радбезу РФ Микола Патрушев на нараді в Петрозаводську з питань облаштування держкордону, передає ТАСС.

Згідно з повідомленням, Патрушев констатував зростання впливу фінських націоналістів на Росію через неурядові організації Карелії.

Читайте такожРосія вирішила визнати недійсним "перебування Криму в складі України""На тлі зростання антиросійської риторики з боку країн Заходу відзначається активізація націоналістичних і реваншистських суспільно-політичних організацій Фінляндії. Зростає їх вплив через ряд вітчизняні НУО населення Карелії", - заявив він.

Нагадаємо, раніше на одному з найвпливовіших неонацистських ресурсів Росії, тісно пов'язаному з владою, з'явився матеріал про територіальні претензії до Білорусі.