Російські націоналісти заговорили про розподіл Білорусі - Rzeczpospolita

Про це пише Rzeczpospolita з посиланням на статтю білоруського громадянина Кирила Аверіанова на сайті російських націоналістів "Супутник і Погром", повідомляє ZN.ua.

Портал публікує шовіністичні матеріали, а також критику на сучасну російську владу і СРСР.

Автор статті про розділ Білорусі пише, що радянська влада нібито "безпідставно вирішила створити окрему Білоруську республіку" і впродовж 1924-1926 років передала частину "споконвічно російських" територій.

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"Створення Білорусі не було нічим виправдане. Територія вже давно була русифікована, не було там національної мови і народної культури. Пробілоруських настроїв не було серед місцевого пролетаріату", - пише автор.

Він додає, що нинішня влада Росії вирішила скасувати рішення часів СРСР про передачу Україні Криму в 1954 році. Тож тепер на основі цього прецеденту треба почати обговорення і про розділ Білорусі.

"Якщо товариш Лукашенко буде пропагувати "єресь про незалежність", то не виключено, що на сході сучасної Білорусі з'являться народні республіки, які скасують рішення комуністичної влади про передачу російської землі Білорусі", - йдеться в статті.