Молдові слід готуватися до загрози гібридної війни - міністр оборони

Міністр оборони Молдови заявляє, що його країна має готуватися до загрози так званої гібридної війни – тактики, яку застосувала Росія для захоплення частин території України.

«Треба навчитися жити з цією загрозою», – сказав Віорел Чиботару в інтерв’ю молдовській службі Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода.

За його словами, низка вже вжитих у Молдові заходів підвищила боєготовність збройних сил країни, які продовжують нарощувати її за програмою, що її підтримує НАТО.

Читайте такожМолдова оголосила персонами нон грата Дмитра Кисельова і автора фільму про Крим

Але, додав міністр, для того, щоб задовольнити всі потреби війська, необхідно було б збільшити оборонний бюджети Молдови приблизно вчетверо порівняно з наданою на цей рік сумою, що становить у перерахунку близько 21 з половиною мільйона доларів.

Молдова є учасником Ініціативи розбудови обороноздатності, про яку оголосили на саміті НАТО у вересні минулого року. Ця програма має на меті уможливити сприяння Північноатлантичного союзу у стабільності в інших країнах без розташування значних бойових сил.

Молдова, за нині чинною Конституцією, є нині нейтральною державою і не має за мету вступити до НАТО; Кишинів і НАТО співпрацюють за Планом дій індивідуального партнерства. Натомість Молдова проголошує курс на вступ до Європейського союзу. Росія, яка тримає свої війська в сепаратистському регіоні Молдови Придністров’ї, погрожує Кишиневу втратою цього регіону в разі продовження європейської інтеграції.

Читайте такожПрезидент Молдови хоче заборонити в'їзд у країну депутатам РФ

В Україні Росія використала свої війська в одностроях без прикметних знаків для окупації Криму; у світі це назвали терміном «гібридна війна». Тепер Росія посилає своїх військовиків і важкі озброєння для участі в боях на сході України, досі не визнаючи цього факту. Так само Росія спершу заперечувала і причетність до захоплення Криму, та потім визнала, що окупацію українського півострова здійснили її регулярні війська.