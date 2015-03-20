Суд заборонив групі дівчат-підлітків залишати межі Британії

21:14, 20 березня 2015
Світ
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Суд Лондона заборонив п'ятьом дівчатам, які виявили бажання відправитися у Сирію, виїжджати за межі Англії та Уельсу.

Суд Лондона отобрал паспорта у молодых британок, хотевших уехать в Сирию / / abnews.ru

Імовірно, дівчата мали намір приєднатися до терористичного угруповання "Ісламська держава", передає Бі-бі-сі.

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У дівчат, двом з яких 15 років і трьом - 16 років, були конфісковані паспорти.

Нагадаємо, в лютому трьом дівчатам з Лондона вдалося полетіти в Туреччину і перетнути кордон з Сирією, а потім вступити в ряди "Ісламської держави".

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