Близько 550 жінок із Західної Європи приєдналися до "Ісламської держави"
15:48, 28 січня 2015Світ
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За даними дослідження, жінки не уявляли собі, яким насправді буде їхнє нове життя, але вже не змогли повернутися.
REUTERS
Близько 550 жінок із країн Західної Європи вступили в лави "Ісламської держави" в Сирії та Іраку, свідчать дані дослідження, передає BBC.
Автори доповіді, що була підготовлена в Інституті стратегічного діалогу, задаються питанням, чому деякі жінки готові кинути все й ризикувати життям заради того, щоб жити на контрольованій бойовиками території.
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Серед головних причин - особисті потрясіння та бажання вийти заміж за джихадиста.
За даними дослідження, жінки не уявляли собі, яким насправді буде їхнє нове життя, але вже не змогли повернутися.
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