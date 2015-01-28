Близько 550 жінок із Західної Європи приєдналися до "Ісламської держави"

Близько 550 жінок із країн Західної Європи вступили в лави "Ісламської держави" в Сирії та Іраку, свідчать дані дослідження, передає BBC.

Автори доповіді, що була підготовлена в Інституті стратегічного діалогу, задаються питанням, чому деякі жінки готові кинути все й ризикувати життям заради того, щоб жити на контрольованій бойовиками території.

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Серед головних причин - особисті потрясіння та бажання вийти заміж за джихадиста.

За даними дослідження, жінки не уявляли собі, яким насправді буде їхнє нове життя, але вже не змогли повернутися.