У США сказали, коли дадуть Україні зброю
00:17, 21 березня 2015Світ
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У Вашингтоні ще не ухвалили рішення про поставки летального озброєння Україні, подальший розвиток ситуації американська адміністрація пов'язує з виконанням Мінських угод.
Питання про постачання летального озброєння Україні США пов'язують з виконанням Мінських угод / УНІАН
Про це повідомила помічник держсекретаря США з питань Євразії і Европи Віктория Нуланд на Брюссельському форумі, передає "Апостроф".
«Ми спостерігаємо за тим, що відбувається на місці. Ми працюємо над кращим результатом - повним виконанням мінських угод, але якщо цього не станеться, то це змінить нашу позицію», - заявила Нуланд.
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Раніше президент США Барак Обама заявляв, що на нинішньому етапі американська летальна зброя для України може тільки посилити конфлікт.
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