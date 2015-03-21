У США сказали, коли дадуть Україні зброю

Про це повідомила помічник держсекретаря США з питань Євразії і Европи Віктория Нуланд на Брюссельському форумі, передає "Апостроф".

«Ми спостерігаємо за тим, що відбувається на місці. Ми працюємо над кращим результатом - повним виконанням мінських угод, але якщо цього не станеться, то це змінить нашу позицію», - заявила Нуланд.

Читайте такожСенатор США: Рішення про постачання зброї Україні блокує Обама

Раніше президент США Барак Обама заявляв, що на нинішньому етапі американська летальна зброя для України може тільки посилити конфлікт.