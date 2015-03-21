Росія зруйнувала співпрацю з НАТО – Столтенберг

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні у Брюсселі під час форуму, організованого Фондом Маршалла, передає Радіо Свобода.

"Ми не перебуваємо у стані холодної війни, тому що то була всеохопна ідеологічна війна між двома військовими блоками. Зараз ми цього не маємо. Але ми також і не перебуваємо у ситуації співпраці, яку ми намагалися налагодити після Холодної війни", – наголосив Столтенберг.

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За словами Столтенберга, співпраці між Москвою та Заходом немає через порушення Росією міжнародних норм і правил.

"Російські війська перетнули кордони сусідів, вони анексували території інших країн. Це у Європі сталося вперше з часу завершення Другої світової війни. Росія анексувала Крим. Її війська перебувають у Молдові і Грузії, вони також дестабілізують ситуацію на сході України", – наголосив генсекретар НАТО.

Відносини між Москвою та Заходом погіршилися минулого року, після російської анексії Криму.